Père et fils à la tête d’un important trafic de stupéfiants ? : “monsieur n’a pas le profil que les enquêteurs ont dressé”

C’est ainsi qu’une opération de grande envergure (150 policiers déployés pour 18 perquisitions) a été menée le 14 juin 2022 par la PJF de Namur avec l’appui des unités spéciales de la police fédérale ainsi que plusieurs autres PJF. Elle a abouti à l’interpellation de 14 suspects, dont 12 placés sous mandat d’arrêt. Trois plantations ont été démantelées à Willebroek et Anderlues. 5 véhicules, 30 kg de fleurs de cannabis ainsi que de la cocaïne, du crack et de la méthadone en quantité moins importante, du matériel de conditionnement et de culture industrielle, 90 000 € en liquide ainsi qu’un pistolet automatique avec silencieux chargé et 41 munitions ont été saisis.

Dans cette affaire, ce sont finalement 25 personnes qui ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel de Namur. Ce dernier s’est déjà penché à deux reprises sur l’affaire, en avril et mai dernier, pour l’instruction d’audience et le réquisitoire du parquet de Namur qui avait requis jusqu’à 7 ans de prison.

Ce jeudi matin, l’audience était consacrée aux plaidoiries de la défense. Dans ce dossier, un père et ses 2 fils sont présentés comme étant les têtes pensantes de ce trafic. Le plus âgé des prévenus nie être impliqué dans ces faits et se présente comme un honnête vendeur de voitures. “On l’a un jour vu côté passager d’une voiture, on en a déduit qu’il avait un chauffeur alors qu’il était simplement sous le coup d’une déchéance du permis de conduire. On le fait passer pour la tête pensante de ce réseau mais il n’a pas du tout le profil que les enquêteurs et le ministère public ont tenté de dresser”, plaide son conseil qui demande l’acquittement au bénéfice du doute. Dans cette affaire, à l’exception d’un prévenu qui reconnaît avoir cloisonné un hangar, tous nient leur implication dans la mise sur pied de cultures de cannabis. Vu le nombre de prévenus, d’autres plaidoiries seront encore fixées lors d’une prochaine audience.