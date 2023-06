Jemeppe-sur-Sambre : trois profs absents, des examens annulés à l’Athénée Royal Baudouin 1er

Ce choix a été justifié par la direction: "Nous comprenons à quel point ces examens sont importants pour les progrès et l’évaluation de vos enfants. Cependant, nous croyons fermement en l’intégrité de notre processus d’évaluation et nous ne voulons pas compromettre la qualité et l’équité de ces examens en les confiant à des remplaçants non familiers avec la scolarité de votre enfant. Nous nous efforçons de minimiser les perturbations pour les élèves et de maintenir un environnement d’apprentissage stable."

"Un discours de façade"

Certains parents n’ont pas attendu ce mail du 14 juin pour s’inquiéter de la situation auprès de la direction. "Je peux comprendre ce choix de ne pas confier les examens à des personnes extérieures, commente un parent. La cause principale de cette annulation, c’est la pénurie de professeurs sur le marché." Il est toutefois reproché aux responsables de l’établissement scolaire d’avoir manqué de proactivité. "Qu’il y ait une pénurie, c’est une chose. Mais ils auraient dû agir plus tôt, chercher des remplaçants dès le moment où ils ont appris qu’il s’agissait d’absences de longue durée. Cette pénurie et cette décision de ne pas confier les examens à des professeurs remplaçants, c’est un discours de façade, des excuses pour masquer les problèmes de gestion. Il n’y a également eu aucune communication envers les parents concernant l’absence de ces membres du corps professoral. Ce sont nos enfants qui nous en ont parlé car ils étaient fréquemment envoyés à l’étude ou quand ils commençaient les cours plus tard."

Ce qui inquiète également les parents, en plus du nombre de professeurs absents ces derniers mois (voir ci-contre), c’est le retard que leurs enfants ont accumulé dans les différentes matières. "Ce sont des cours hyper importants. Mon enfant suivra des cours particuliers cet été. Je sais que d’autres feront la même chose mais tout le monde n’a pas le budget ! Je me sens personnellement obligé de prendre les devants." Quant à la rentrée, là aussi, personne n’est rassuré. "La direction doit encore fournir des informations à ce sujet. Il est impensable que ces cours ne reprennent pas en septembre."

Pas de réaction

Enfin, nous avons sollicité une réaction de la direction de l’Athénée Royal Baudouin 1er. Via son secrétariat, le préfet, Alain Culot, nous a indiqué qu’il ne pouvait répondre à "ce sujet sensible" sans l’accord de son pouvoir organisateur, Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE).

Une situation très marginale

Seul le directeur peut décider d’annuler certains examens en cas de force majeure. "Cette prérogative est toutefois clairement balisée. L’annulation ne peut intervenir qu’en ultime recours. En cas d’annulation, il appartient au conseil de classe de délibérer sur la réussite des élèves concernés, en faisant preuve de bienveillance."

Le Pouvoir organisateur insiste sur le fait que ces situations sont "très marginales" au sein de WBE et "sont notamment la conséquence d’absences de longue durée qui n’ont pas pu être remplacées, en raison de la pénurie d’enseignants.".