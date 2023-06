Un ciel de téléphérique inauguré dans le centre-ville de Namur

Ce jeudi soir, un nouveau dispositif a été inauguré dans la rue des Fripiers et la rue de la Halle. Il s’agit d’un ciel de téléphériques, nouveau symbole de la capitale wallonne. Le projet a été porté par la cellule attractivité urbaine de la Ville de Namur.

Ces nouvelles décorations s’ajoutent donc aux autres déjà existantes. “Namur Ville fleurie, ce sont aussi plus de 300 jardinières acquises par les commerçants et habitants pour embellir leur devanture et agrémenter les promenades des chalands. C’est aussi du street art. L’artiste Kahef a réalisé en 2021 une fresque dans la rue du Beffroi sur ce thème et différents artistes ont laissé parler leur créativité autour des fleurs sur les bornes électriques des rues des Carmes, Saint-Joseph et Croisiers”, indique-t-on au cabinet de l’échevine de l’Attractivité urbaine, Stéphanie Scailquin.

L’ensemble de ces installations sont à découvrir jusqu’au dernier week-end de septembre pour les installations en rues et jusqu’à mi-octobre pour les jardinières.