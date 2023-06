Bulky Games: les châteaux gonflables pour les grands repartent à l’assaut de l’abbaye, le 19 août (vidéo)

Depuis l’été 2018, l’épreuve, organisée par la société événementielle Denali (de Wavre) et qui se définit comme la plus grande course d’obstacles gonflables géants d’Europe (et s’est d’ailleurs exporté en Suisses, Espagne, France ou Luxembourg), a gagné en notoriété tout en restant fidèle à Floreffe parmi ses escales belges. Pour la cinquième fois, les Bulky (comprenez "volumineux") Games, ce parc d’attractions monumental et néanmoins éphémère, s’installeront dans et autour de l’abbaye, le 19 août. Après Liège, le 24 juin, et avant Grimbergen, le 26 août.