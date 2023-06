Auvelais: un projet de 14 appartements rue Bois Sainte-Marie

Rue Bois Sainte-Marie, en face d’un immeuble à appartements et à côté de "La Folie du bébé", la société anonyme La Buxinienne de Thuin souhaite créer du logement: un bâtiment de deux étages pour accueillir 14 appartements et deux espaces dédiés au commerce. C’est la seconde fois que la société espère recevoir un permis pour ce projet. Lors de la première mouture, le demandeur n’a pu obtenir le Graal dans la mesure où il a découvert, en cours de route, la présence d’une conduite de gaz naturelle à proximité du lieu et qu’il n’a pas reçu certains éléments techniques indispensables dans les délais après avoir déposé sa demande. Point positif tout de même: le voisinage n’avait pas formulé de reproches lors de cette première enquête publique.