Un escape game va voir le jour au musée Rops

L’activité fait suite aux tables rondes organisées avec le public du musée lors de la rédaction du plan quinquennal début 2022. “Elle repose sur la volonté de diversifier le type de visiteurs et particulièrement d’attirer plus de 20-40 ans – des jeunes actifs peu représentés dans les statistiques et qui, semble-t-il, apprécient de plus en plus joindre le bénéfice culturel à l’expérience ou le loisir”, indique-t-on à la Province de Namur.

Le projet d’escape game est porté par l’ASBL Les Amis de Félicien Rops, en collaboration avec le musée provincial. Le conseil provincial a approuvé le partenariat entre les deux parties, ce vendredi. Sa conception et à sa gestion seront assurées par la SRL Enigmalock, de La Plante.