Beauraing: permis accordé au hall omnisport de l'institut Notre-Dame du Sacré-Coeur

La nouvelle est tombée le 12 juin. "Maintenant, c’est l’architecte qui doit réaliser le cahier des charges pour faire appel à une entreprise. Ça va prendre du temps parce qu’on arrive dans les congés du bâtiment. On espère recevoir le cahier après ça, pour avancer le plus vite et espérer finir en septembre 2024. Mais quand on fait des travaux, on ne sait jamais", confie Valérie Collin, directrice de l’INDSC.

Les profs de gym dans la débrouille

Pour l’instant, l’école fonctionne avec un hall provisoire, de 15 mètres sur 30. Le prochain sera plus grand, 20 mètres sur 60 environ, disait-on en 2022. Et plus adapté aux sports ballons. Il se situera un peu plus vers la droite, si on regarde côté rue de l’Aubépine.

Le chapiteau provisoire sera enlevé et deviendra un terrain extérieur, puisqu’une dalle de béton a expressément été coulée à cet effet. L’école comprend une option sport en technique de transition (8h/semaine), soit quatre classes. Autant dire que les profs d’éducation physique sont impatients que le nouvel outil leur parvienne.

"Quand il faisait 0° dehors, il faisait -4° dans le chapiteau, regrette Amélie Lambert, prof de gym. Pour les sports collectifs, c’est compliqué. Les élèves ont les doigts gelés ; si on fait du volley ils vont se les casser. C’est un bon coup de pouce parce que c’est une salle en plus, mais après deux heures dedans, j’ai mal à la tête, l’acoustique est très mauvaise."

Sans compter l’absence de matériel. Car la tornade a emporté avec elle paniers de baskets, tapis de réception ultra-lourd et mur d’escalade à peine inauguré. "Les profs avaient passé des mois dessus, une seule classe l’a testée pendant une heure. Le surlendemain il était envolé. Manquer de matériel est très contraignant, on doit louer à l’Adeps. Vendredi, on a passé deux heures à faire l’inventaire voir si rien n’était cassé ou perdu". Un prof est parti après la tornade, dégouté.

Depuis quatre ans maintenant, le Covid et la tornade ayant fait équipe, c’est le règne de la débrouille. Et les activités en extérieur se sont multipliées. Pour éviter les surcouts de bus, les élèves se rendent à vélo à la piscine de Givet qui met ses locaux gratuitement à la disposition de l’INDSC. Les road book dans le bois du Castel sont à la poubelle. De tout ça, les profs en font une force. "Ça nous amène d’autres sports. J’ai acheté du matos pour faire du spikeball qu’on ne faisait jamais avant. Il faut vraiment être créatifs à certains moments." Un nouveau départ pointe à l’horizon, et il est attendu comme le messie.

Un nouveau départ à 2,5 millions d’euros

Pour permettre la reconstruction du hall, l’assurance a couvert le sinistre à hauteur de 1 237 500€. En août 2021, François Delvaux est désigné comme architecte du projet. Il travaille le dossier et dépose la demande de permis d’urbanisme en octobre 2022. À sept jours de la date anniversaire, l’école a reçu la nouvelle positive d’octroi de permis par la Région. Dans le cadre du plan de relance européen, l’INDSC pourra également bénéficier d’un subside de 463 000€. Le coût total des travaux étant estimé à 2 580 000 €, l’investissement de l’école s’élève à 880 000€. Le nouveau hall servira tant aux élèves qu’aux clubs externes, tel le club de volley Osuna.

Reconstruction: certains ont préféré quitter le quartier

Vanessa Ernould était au rez-de-chaussée de sa maison rue de l’Aubépine au moment où la tornade éclate. Une déflagration retentit. C’est le toit du voisin. Il a percuté le sien. À cette époque, elle se bat contre un deuxième cancer du sein et est en pleine chimio. "Tout le bureau est parti, on était à ciel ouvert. Le dressing, l’électronique, la tablette: tout a été foutu… Le pire c’était les albums photos", se souvient-elle. Preuve de la violence du moment, la maison s’est déplacée de 5 cm vers la gauche, de face. Cette maison, elle la louait à Alain Demarcin qui a été contraint de la démolir. Pour la reconstruire à l’identique. Puisqu’elle avait été érigée en 2018, il avait toujours les plans sous le coude. "Ça a permis de passer l’étape de l’architecte", dit le propriétaire. L’habitation a été remise en location en mars dernier, à quelqu’un d’autre que Vanessa. Celle-ci est retournée dans sa maison, qu’elle louait comme gîte pendant son traitement.

"Au début j’avais dit oui au propriétaire. Puis en réfléchissant bien, retourner dans une maison dans laquelle on a des mauvais souvenirs… J’ai un garçon de douze ans qui n’en avait que dix, qui a vécu la tornade de plein fouet, je ne voulais pas le retraumatiser."

Une fête pour remercier les voisins

Dans le quartier, certains ont mal vécu cette épreuve. "Tout doucement, on voit le bout du tunnel." lance Michel se voulant optimiste. Voulant enterrer les mauvais souvenirs, il a l’idée d’organiser une belle fête avec les personnes qui ont permis de voir le bout du tunnel. Pour Michel et son épouse, le retour à une vie normale est fixé à la fin du mois d’août. Ils retrouveront un logement qui est sorti de terre sur leur terrain beaurinois. Contrairement à ce qui était prévu au départ, rien n’a pu être conservé dans l’ancienne habitation. Le couple entrera dans une maison totalement neuve, mais qui ressemblera toutefois à l’ancienne. C’est déjà ça.