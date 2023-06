Domaine de Chevetogne : prêts de livres et entraînements de chiens policiers

Par ailleurs, la régie ordinaire du domaine a souhaité remettre en place, pour une période de cinq ans à dater du 1er septembre 2023 le partenariat portant sur la mise à disposition du site pour la formation des chiens policiers. Le service d’appui canin de la police fédérale avait déjà accès au site entre 2010 et 2021 pour entraîner leur compagnon à quatre pattes. “Le parc offre une diversité de milieux et d’infrastructures propice à la réalisation d’activités avec les chiens dans toutes les spécialités pour lesquelles on les forme (pistage, stupéfiants, défense, etc.)”, indique-t-on à la Province.

La présence de policiers éloigne par ailleurs naturellement les dégradations, actes de vandalisme et autres petits délits. “Par ailleurs, les maîtres-chiens seront présents aux événements majeurs du domaine et des séances d’information pourront être données aux enfants qui y sont en stage. ”