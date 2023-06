Le conseiller namurois Olivier Gravy quitte le PS et rejoint Les Engagés

L’homme pointe notamment du doigt l’ambiance de travail au sein de la locale du PS. “J’ai assumé ces responsabilités avec passion et conviction, désireux de contribuer à l’amélioration du bien-être namurois plutôt que passer mon temps, comme hélas trop souvent au sein des réunions de la locale du Parti socialiste, à chercher les moindres failles des initiatives de la majorité locale et du bourgmestre. Depuis de nombreux mois, je ne suis plus en adéquation avec la manière dont le groupe politique dont je faisais partie envisage la défense du bien commun.”

Olivier Gravy dit adhérer à la politique menée par l’actuelle majorité. “Dans divers domaines, je vois la ville de Namur bouger, se réinventer, s’ouvrir à la modernité et je constate que loin du clientélisme régulièrement pratiqué par d’autres formations politiques, des décisions justes et courageuses sont prises, parfois impopulaires mais dans l’intérêt de tout un chacun et d’un projet de ville de long terme. ”

Avec cette décision, Olivier Gravy démissionne de son poste de conseiller de l’action sociale, et par conséquent de tous ses autres mandats.