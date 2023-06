Onze projets seront financés dans le cadre du 3e budget participatif de Namur

Au total, 14 dossiers (coût entre 5.000€ et 80.000€) ont été déposés et onze d’entre eux ont fait partie de la liste soumise aux votes des citoyens, qui comptent pour 50 % des points. Les autres 50 % étant attribués par un jury d’experts indépendants.

Cette phase de vote s’est déroulée entre le 21 avril et le 21 mai dernier. Les résultats sont connus. 1197 personnes ont voté pour leurs projets préférés (Ndlr : 85 % de votes en ligne et 15 % par papier ; En moyenne, les citoyens ont voté pour 2,5 projets).

Le projet qui bénéficie du financement le plus élevé (80.000€) concerne la mobilité douce. “Accrochons nos vélos” prévoit l’installation de portes-vélos non couverts, de type “arceau ou racks vélos”, dans des endroits stratégiques du territoire communal pour répondre à la demande croissante de vélos en circulation. Le parcours de street art végétalisé à Bomel (67.800€) et le réveil du Bosquet Saint-Georges à Salzinnes (35.800€) complètent le podium.

Les autres projets retenus :

- Jardin Kangourou : nouvelle approche intergénérationnelle au cœur de Salzinnes : 25.400€

- Urban Pickles : 10.500€

- À la découverte de la nature malonnoise : 9.800€

- Un incubateur de permaculture à Wépion : 25.500€

- Jardin Nature pour toutes et tous : 22.400€

- Mirage Arts Community : 5.000€

- HappyKids Day : 5.000€