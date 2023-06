Le temps d’une saison, les apprenants des différentes régionales deviennent acteurs et racontent dans un spectacle de 30 minutes monté avec des comédiens du Tof Théâtre, les dérives d’une société hyper digitalisée qui les ignore et les rejette. “Avec l’aide d’une marionnette, “Les oubliés du numérique” ont décidé de porter le débat au sein de l’agora”, indique-t-on à l’asbl Lire et Ecrire. En Belgique, 1 adulte sur 10 rencontre des difficultés de lecture et d’écriture. “Des hommes et des femmes ne peuvent plus prendre un rendez-vous médical, payer leurs factures, renouveler leur abonnement de transport ou remplir leur feuille d’impôt. Comme les usages numériques sont largement liés à une maîtrise de l’écrit, elles sont, plus encore, impactées par ces transformations numériques et les inégalités sociales qu’elles induisent.”

Cette tournée théâtrale passera donc à Namur ce mardi, sur la Place d’Armes à 13h00 et 14h30.