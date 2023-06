Important incendie dans un immeuble à appartements place de la Manufacture à Gembloux

Incendie dans un immeuble à appartements à Gembloux ©vincent desguin

Les hommes du feu, aux ordres du capitaine Olivier Gilson, sont intervenus rapidement à l’aide de deux pompes, deux citernes et d’une auto-échelle. Toutefois, l’exercice n’a pas été des plus aisés. En effet, la place de la Manufacture surmonte des parkings souterrains. La dalle de la place ne peut supporter le poids important des véhicules d’intervention. Les pompiers n’ont eu d’autre choix que d’attaquer les flammes en passant par l’intérieur du bâtiment et en disposant un camion échelle à l’arrière de celui-ci, rue Chapelle Dieu. Au bout de 25 minutes, l’incendie était sous contrôle. Néanmoins, les hommes du feu ont passé un long moment à débarrasser la façade de l’appartement du bardage qui la recouvre afin de prévenir tout risque de nouvel incendie.

La cause de l’incendie est à ce stade inconnue, mais vraisemblablement de nature accidentelle. Les occupants des lieux, un jeune couple avec un enfant, n’étaient pas sur place lors de l’embrasement. Aucun blessé n’est à déclarer.

Par mesure de précaution, les forces de l’ordre ont fait évacuer le bâtiment, soit des dizaines de personnes, durant l’intervention des pompiers. Les dégâts sont limités au seul appartement touché par l’incendie. La famille qui l’occupe ne pourra pas le réintégrer. Selon le bourgmestre Benoît Dispa, présent sur place, elle pourra être hébergée chez des proches.