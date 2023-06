Le jardin bio de Nature&Progrès ouvre ses portes dimanche à Jambes

Toute la journée, Requasud proposera une activité toute particulière : l’analyse pH du sol du jardin des visiteurs ! “Le pH a énormément d’importance pour le sol et les plantes qui s’y développent. connaître sa valeur vous guidera pour sélectionner les plantes qui y sont adaptées, ou bien pour améliorer ce sol. Le test pH consiste à ajouter un réactif à quelques grammes de sol. Le réactif prend alors une couleur allant du rose au vert. En fonction du résultat, le pH approximatif du sol peut être donné. Il s’agit évidemment d’une mesure de terrain, donc moins précise qu’une mesure de laboratoire. N’hésitez pas, venez avec un échantillon et les spécialistes se feront un plaisir de l’analyser !”

A 11h, une activité “lactofermentation” démarre (découpe des légumes, préparation, recette, mise en pot etc.). L’occasion de mettre la main à la pâte et de découvrir cet exceptionnel moyen de conservation.”

A 14 h, apprenez en plus sur le paillage et les couverts végétaux (engrais verts) ! Les jardiniers vous parleront de ces méthodes (moment d’implantation etc.) et vous montreront des exemples. De la documentation sera disponible sur demande. Vous aurez également accès au bar (boissons et petite restauration) ainsi qu’à la librairie écologique de Nature&Progrès.

Informations pratiques : https://www.natpro.be/evenements/portes-ouvertes-des-jardins-nature-progres-le-jardinressource/ – Gratuit – Visite libre – Lieu adapté aux PMR (facilité d’accès, aménagement spécial pour non-voyants) – Adresse : rue de Dave, 520 5100 JAMBES – Horaire : 10H00-17H00 Sites des portes ouvertes : www.natpro.be/portes-ouvertes