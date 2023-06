Philippeville : il provoque un accident en freinant volontairement devant ses voisins sur une bretelle d’entrée de la N5

Le 24 juillet 2019, une nouvelle scène a opposé les différents protagonistes. Avec toujours le même individu sur le banc des prévenus, et ce même couple constitué partie civile. Des préventions d’entrave méchante à la circulation et de coups et blessures, qui en résultent, sont reprochées.

Les faits se sont produits sur une bretelle d’entrée de la N5. Le prévenu, qui était à l’arrêt dans cette bretelle, a redémarré alors que ses voisins arrivaient. Il a ensuite freiné subitement, provoquant une collision. “Je m’étais arrêté sur la gauche de cette bretelle car ils avaient préalablement lancé un objet sur ma voiture. Je voulais voir s’il y avait des dégâts. Quand j’ai redémarré et que j’ai vu qu’ils étaient derrière moi, j’ai pris peur car il y avait déjà eu des précédents, monsieur m’ayant notamment déjà gazé. J’ai pris peur et perdu mes moyens”, explique le prévenu.

Une explication qui n’est pas du goût des parties civiles. “Monsieur est parti de chez lui huit minutes avant nous. Nous partions travailler, lui nous attendait. Quand on l’a vu sur la bretelle, on a marqué le pas. Par trois fois, il a freiné devant nous et ce qui devait arriver est arrivé. Heureusement, on n’a pas été grièvement blessé mais notre véhicule a été déclassé et on a eu le contrecoup du choc et des airbags. ”

Huit mois avec sursis probatoire sont requis par le parquet de Namur à l’encontre du prévenu tandis que la défense sollicite une peine de travail. Jugement le 5 septembre.