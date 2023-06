C’est après plusieurs jours de recherches infructueuses pour retrouver le jeune Lucas Lanza de Jemeppe -sur-Sambre, disparu depuis mercredi dernier, que son véhicule, une petite Suzuki a été repéré par la cellule des personnes disparues dans le fond de la Sambre. Le jeune homme était dans la voiture.

Les recherches avaient été menées tambour battant durant plusieurs jours et plus précisément entre Auvelais et Mornimont autour du cours d’eau.

C’est donc un triste dénouement qui vient de se jouer ce lundi après-midi dans cette affaire de disparition. À l’heure actuelle la thèse du suicide semble privilégiée par les enquêteurs.