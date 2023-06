Les visiteurs ont ainsi l’occasion d’assister à vingtaine de concerts gratuits disséminés en ville avec au programme des artistes chevronnés et beaucoup de jeunes talents, tous styles de musiques confondus.

Vendredi 23

Cette 11e édition comporte une nouveauté de taille puisque, pour la première fois, le parcours Musiques à tous les Étages démarre en bord de Meuse, ce vendredi 23 juin à Jambes, avec un concert festif du groupe Oktaba Paradise Band sur la terrasse du Flow. La balade musicale se poursuivra au centre de la Croix-Rouge, QG éphémère du collectif Drash avec un double concert Electro accompagné d’un live painting, avant de rejoindre la Capitainerie et le Delta pour un moment bluesy avec Jug et Thomas Frank Hopper.

Samedi 24

Le samedi, c’est au cœur de Namur que résonneront les notes dans des répertoires voyageant allègrement de l’Electronica atmosphérique à la Cumbia revisitée, de la chanson française pleine d’humour et de poésie au garage rock puissant et habité. En soirée, cap vers le Belvédère pour un concert de Fugu Mango mêlant afro beats, pop et dance. Le groupe présentera en primeur son nouvel album qui paraîtra le 21 juillet.

Dimanche 25

Le dimanche, nombreux sont les Namurois qui désormais l’habitude de prendre l’apéro sur la place Maurice Servais. Depuis le début du printemps, le kiosque s’ouvre aux artistes sur le coup de 11 h. En toute logique, il en ira de même lors de la Fête de la musique avec le joyeux duo du Sousa Schleb. Il sera suivi de la chanteuse folk Colline Hill qui se produira au Musée Rops.

La Maison de la Poésie clôture la Fête avec de la chanson française en version slam et jazzy.

Mise en bouche ce jeudi

Une soirée musicale se déroulera en avant programme au Piano Bar (place Marché aux légumes) avec le rappeur francophone et engagé Arty Leiso. Concert à 21 h.

Pour les jeunes et les moins jeunes

Comme chaque année, la Ville et ses partenaires ont à cœur de toucher toutes les générations. C’est ainsi que le jeudi, les Jeunesses Musicales proposeront aux élèves des écoles namuroises le spectacle Freestyle Classics, né de la rencontre inattendue entre le collectif Freestyle Lab et le quatuor à cordes Akhtamar. Le samedi après-midi, le Caméo accueillera un ciné-concert avec le musicien multi-instrumentiste Diego Leyder qui accompagnera des films muets en noir et blanc. La Maison de repos d’Harscamp sera elle aussi baignée de notes avec les Denises qui puiseront dans les répertoires du jazz, de la pop ou de la variété, quelques bons vieux classiques à partager avec les résidents et leur famille.

Le programme détaillé sur www.fetedelamusique.be