Remblaiement de la carrière de Biesmerée : 621.000 euros réclamés à 6 échevins et bourgmestres

On reproche aux protagonistes d’avoir, durant leurs mandats respectifs, permis de remblayer cet endroit avec des déchets inertes, transformant les lieux en centre d’enfouissement technique pour lequel aucune autorisation n’a été délivrée. La somme de 621.000 euros correspond au coût estimé de l’évacuation et du traitement des inertes présents sur le site.

Constituée partie civile, la Région wallonne estime qu’elle a subi un dommage en ne touchant pas les taxes qui auraient dû être payées en cas de traitement légal de ces déchets et réclame 69.000 euros. Me Cartuyvels commente : "La délivrance de permis d’urbanisme ou d’environnement est de la compétence du collège. Ses membres affirment qu’ils n’étaient pas au courant de la législation ? C’est étonnant. Ils savaient ce qui se passait dans cette carrière et n’ont pas voulu y mettre fin, contribuant ainsi à maintenir cette situation."

Le substitut Moreau est revenu sur la genèse du dossier. "Des procès-verbaux ont été rédigés par la région wallonne durant l’automne 2018. J’ai décidé d’y réserver des suites judiciaires pénales. Il n’y a pas de cabale politique comme le pensent les intéressés qui s’offusquent de devoir comparaître. Il y a pourtant bien eu des manquements." Le substitut précise en effet qu’à plusieurs reprises, l’attention de la commune a été attirée sur la problématique. "En septembre 2000, des procès-verbaux évoquaient des centaines de mètres cubes de remblais des fûts de produits enfouis et la présence de 200 pneus. Le Collège a répondu que plus rien n’y serait déposé…En mars 2002, on constatait que la carrière était de nouveau exploitée et en 2004, la police de l’environnement rapportait que des boues de curage d’avaloir étaient déversées sur place. La commune exploitait là-bas un centre d’enfouissement technique sans avoir de permis pour le faire. Entre 2000 et 2018, on estime que 35.000 mètres cubes de remblais ont été déversés."

L’acquittement des 6 prévenus et de la commune de Mettet, également poursuivie, est sollicité. Me Bayer défend les 6 hommes : "C’est le collège lui-même qui a attiré l’attention de la directrice générale sur le problème en 2018, il a donc assumé donc sa responsabilité. Dès lors, cette excursion pénale ne se justifie pas. Ce procès est un règlement de comptes politique. Les prévenus sont des hommes politiques d’un âge respectable, pas des pros des sciences administratives, qui se retrouvent sur le banc d’infamie."

L’avocat aborde le fond du dossier : "A 2 reprises, suite aux procès-verbaux dressés au début des années 2000, on leur a précisé que l’enlèvement des déchets litigieux faisait office de régularisation et que le dossier était classé sans suite. Ils ont pensé qu’ils étaient en règle." Me Bayer évoque également le principe de collégialité. "Individuellement, un échevin n’a pas de pouvoir décisionnel. Les tenir pour responsables devant le tribunal n’a pas de sens."

Parallèlement à la procédure pénale, un projet d’assainissement a été conçu par la société Sietrem, agréée par la région wallonne qui avait auparavant évalué l’impact du remblaiement sur l’environnement. Ce projet a été accepté par la commune de Mettet le 27 avril dernier et consistera en un assainissement et un embellissement du site qui devrait coûter 20.000 euros et dont le timing sera précisé dans le jugement à venir. Le chiffre de 15 millions d’euros avait initialement été évoqué pour assainir le site, lorsque l’affaire a éclaté.

Jugement le 6 septembre.