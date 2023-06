Contrôlé parcequ'il se disputait avec sa compagne rue Rogier : il aurait vendu presque 4 kilos de marijuana

Le 24 novembre 2022, un des prévenus qui comparaissait ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Namur était en pleine altercation sur la voie publique avec sa compagne lorsqu’il a été contrôlé par la police. 36 grammes de marijuana, un gramme de cocaïne, 2 téléphones et 1755 euros ont été découverts chez lui, tandis qu’à son domicile, les enquêteurs ont trouvé 18.480 euros, 403 grammes de marijuana, une balance de précision et des sachets de conditionnement. 55 grammes de marijuana, 4,5 grammes de cocaïne, 540 euros et un spray au poivre ont été trouvés chez les autres prévenus. Selon les enquêteurs et les clients interrogés, les 3 hommes, reconnus formellement sur un panel photographique, vendaient principalement de la cocaïne depuis le 1er mars 2022, même si ceux-ci ont reconnu avoir vendu 3kilos600 de cannabis. Ils réfutent avoir vendu de la cocaïne.