Ils consomment de la cocaïne et cela dérape : 2 coups de couteau pour “calmer” un consommateur devenu incontrôlable

Peu de temps avant cette scène, le second prévenu avait asséné deux coups de clé à molette au même homme. “La cause de la dispute était l’argent, une dette pour de la cocaïne. Il m’a menacé, m’a dit que je ne repartirais pas vivant. J’ai voulu partir, mais il m’a sauté dessus. On s‘est bagarrés et je l’ai frappé avec la clé à molette. Il était agressif, dangereux et instable. Je me suis donc défendu car il allait loin dans ses propos. ”

Le représentant du parquet estime l’intention homicide établie. 3 ans de prison sont requis contre la prévenue responsable de la tentative de meurtre et 15 mois contre celui qui a porté des clé à molette : “Deux coups de couteau ont été donnés dans les reins, une zone vitale, alors que la victime était de dos. La prévenue n’était de plus pas en danger au moment de porter ces coups."

Une peine assortie d’un sursis probatoire est plaidée pour la prévenue. “La soirée était arrosée et saupoudrée et a dérapé. Ma cliente n’avait pas l’intention de tuer son opposant, juste de séparer les deux protagonistes afin d’éviter davantage de dégâts dans l’appartement. ”

Une peine de travail est plaidée pour le second prévenu. “Il partait, voulait éviter le conflit. Il a reçu des coups et s’est défendu, il est donc en état de légitime défense. Il a fallu des coups de couteau pour que l’agresseur se calme. Mon client a depuis lors arrêté de consommer de la cocaïne en voyant quoi cela pouvait mener. ”

Jugement le 13 juillet.