Intempéries en Province de Namur : une trentaine d'interventions pompiers (photos et vidéos)

Le Comité de coordination provincial rassemble les informations émanant du terrain et fait état, à 15h50, d'une trentaine de missions pompiers dans les régions de Couvin, Beauraing, Floreffe, Rochefort et Namur. En outre, la circulation sur l'autoroute E42 est compliquée à hauteur de Fernelmont par une coulée de boue. "On constate par ailleurs d’autres embarras sur différents tronçons routiers de la province", ajoute dans son communiqué le gouverneur Denis Mathen.

"A l’issue de la dernière réunion du comité de coordination de 16h30 il apparaît qu’il y a eu une centaine d'interventions pompiers au total sur les 3 zones de secours, dont essentiellement pompages de caves, abattages, et dégagements voiries. L’IRM fait repasser la province en code orange avec une évolution favorable vers le code jaune et puis vert dans les 2 heures à venir." Suite à cette information, ainsi que des avis favorables des 3 zones de secours et des services d’intervention, le Gouverneur, en accord avec le comité de coordination, a décidé de lever la phase provinciale à 17h. "Les précipitations ont été conformes aux avertissements de l’IRM, mais les dégâts sont restés heureusement limités. Les mesures et actions du comité de coordination avaient, pour la plupart, un objectif d’être prêt pour les situations d’intempérie. Nonobstant les interventions de terrain des services de secours."

A Namur, les boulevards d'Herbatte et du Nord, sous eau, ont été coupés à la circulation par la police, apprend-on par ailleurs à 16h20.

La cellule de crise communale de Namur, réunie au centre de crise de la caserne des pompiers à Jambes et présidée par M. le Bourgmestre Maxime Prévot, a fait à nouveau le point sur la situation à 17h.

"Les conditions météorologiques évoluent heureusement de façon favorable, le niveau d’alerte de l’IRM est redescendu à orange. La phase communale du plan d’urgence restera préventivement active jusque ce vendredi 7h. Pour rappel, en raison des risques de grand vent, un arrêté du Bourgmestre interdit l’accès aux parcs et zones boisées jusque ce vendredi à 7h00. Les zones les plus impactées et qui feront encore l’objet d’une attention particulière dans les prochaines heures de la part des services de secours sont les rues Marcel Lecomte et Major Mascaux ainsi que les quartiers de Vedrin, Herbatte et Bomel."

A Wépion, la route de la Pairelle est couverte d'eau, les avaloirs ne suivent pas.