Météo: la province de Namur passe en alerte rouge en raison des intempéries

David Dehenauw, chef de travaux à l'Institut royal météorologique de Belgique annonce sur Twitter que la province de Namur passe en code rouge. "Selon les derniers calculs, plus de 100 mm peuvent tomber localement en 24 heures ou plus de 60 mm en 6 heures. Ces conditions peuvent également se produire à plus petite échelle dans l'ouest de Liège et certaines parties du Limbourg, qui resteront donc pour l'instant en orange", écrit-il.