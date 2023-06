Namur: le personnel du Service d'aide à la jeunesse en grève

Place Monseigneur Heylen, à Bomel, les travailleurs débrayent devant le bâtiment. Sur la porte d’entrée, des affichettes: SAJ en colère, SAJ en grève. L’antenne namuroise occupe 39 personnes dans les services administratifs et sociaux, toutes soutiennent le mouvement.

Elles dénoncent le manque de moyens consacrés à l’aide à la jeunesse par le monde politique, un désintéressement qui confine au " mépris".

Des enfants en danger

"Le secteur est en souffrance depuis longtemps, explique une travailleuse. Les choses ne tiennent que parce que nous avons la vocation et que nous sommes en face de jeunes en difficulté qu’on ne peut pas laisser tomber. Se mettre en grève, on ne le fait jamais car derrière, il y a des enfants en danger. Mais là, c’est trop."

Le recrutement du personnel et le remplacement des absents sont à la traîne, les dossiers "tous urgents" s’accumulent et les places d’accueil manquent cruellement, dit-on. "Il faut entre six mois et un an pour trouver une solution de placement. Pendant ce temps, les enfants sont maintenus dans un milieu inapproprié. Et nous, on rentre chaque soir avec le sentiment de ne pas y arriver. C’est lourd psychologiquement."

Les infrastructures et les conditions de travail contribuent à l’usure: "Nos locaux sont vétustes, il pleut à l’intérieur, les locaux sont mal adaptés pour recevoir les gens. Les imprimantes manquent de papier, les WC de papier toilette. La téléphonie et le réseau internet ne suivent pas… Tout cela avec une charge administrative de plus en plus accaparante."

Résultat de tout cela: burn-outs, turn-over dans les équipes, et le sentiment minant de ne pas être écouté. Le SAJ de Namur, comme les autres, réclame une "réponse constructive" des ministres compétents, Valérie Glatigny (MR) et Frédéric Daerden (PS).