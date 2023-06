Sambreville - Jemeppe: fin des travaux sur la N90 ce vendredi

Il ne reste plus que quelques jours de patience aux automobilistes pour ne plus être embêté par les travaux menés par la Sofico sur la N90 entre le rond-point de Moignelée et la rue du Bois de Jemeppe-sur-Sambre. Après une dernière journée de chantier vendredi, les usagers de la route reprendront pleinement leurs droits. "Les travaux se concentreront d’ici là du côté de la nationale accueillant la circulation vers Charleroi entre l’échangeur N90-N98 (à Sambreville) et le carrefour N90-rue du Bois", indique un communiqué de presse de la Sofico. La vitesse sera toujours limitée à 50 km/h et une déviation restera en place. "Les usagers circulant en direction de Namur seront invités à suivre la déviation via la N98, l’E42 jusqu’à l’échangeur n°13 de Spy."