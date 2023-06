La population est invitée à faire preuve de la plus grande vigilance et prudence, notamment lors de ses déplacements, voire de limiter ses déplacements au strict nécessaire et à prendre les mesures de prévention suivantes : fermer ses portes et fenêtres, rentrer les animaux de compagnie, garer les voitures dans des lieux sécurités, rentrer ou attacher le mobilier de jardin, se prémunir contre tout risque de coulées de boue ou inondations.

L’évolution de la situation à Namur pourra être suivie tant sur le site web www.namur.be que sur la page Facebebook de la Ville : www.facebook.com/Ville.de.Namur