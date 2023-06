La zone qui a été la plus sollicitée est Dinaphi avec 60 interventions: 15 sur Rochefort, 10 à Dinant, 10 à Beauraing et 25 à Ciney. Alors que la zone Val de Sambre n'a reçu aucun appel relatif aux précipitations et au vent, la zone NAGE en a reçu une cinquantaine. Ceux-ci venaient essentiellement de Namur, mais aussi d'Andenne, de Fernelmont et d'Eghezée. Les appels concernaient principalement des arbres et branches tombés sur les voiries, des routes inondées et des opérations de pompage. Dans l'ensemble, la situation a été gérée sans encombre. A Namur, le tunnel du Nord a dû être fermé dès le début de l'après-midi en direction de Saint-Servais. Après une réouverture provisoire en fin de journée, il a à nouveau dû être fermé, les avaloirs restant bouchés malgré l'appui des agents communaux. Une intervention du Service public de Wallonie, qui gère la voirie, est attendue dans la nuit de jeudi à vendredi. Toujours à Namur, une oeuvre d'art installée récemment à proximité de la Tour du Guetteur, sur le site de la citadelle, a été brisée par le vent. Il n'y a toutefois aucun danger car la structure reste stable, a précisé à ce sujet la zone NAGE. (Belga)

Intempéries - Une centaine d'interventions ont été réalisées en province de Namur ©BELGA

