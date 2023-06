Une formule spéciale destinée au transport urbain, soutenue financièrement par les autorités communales, avait été mise en place. Concrètement, Namurois et non-Namurois pouvaient accéder à l'infrastructure de 07h00 à 10h00 et de 17h00 à 18h30 en période scolaire, avec un abonnement dédié, qui annuellement leur revenait à respectivement 85 ou 100 euros. Alors que le succès global du téléphérique est bien au rendez-vous (180.000 entrées en 2022), l'offre dédiée au transport urbain n'a pas eu la demande espérée, puisque 105 passages par jour en moyenne ont été enregistrés aux horaires préconisés, au lieu des 255 espérés. En sus, 51% de ces passages ont été réalisés avec des tickets classiques, contre 49% via l'abonnement spécifique, avec pratiquement aucun passage dans les tranches 07h00-07h30 et 18h00-18h30. Face à ce constat, la Ville de Namur va limiter l'offre liée à la mobilité urbaine à la plage horaire 07h30-09h30 en période scolaire, la société gérant le téléphérique élargissant, pour sa part, son service jusqu'à 18h00 (17h00 en basse saison). À dater du 1er septembre, l'abonnement annuel "Urbi", valable uniquement en matinée, coûtera dès lors 30 euros aux Namurois et 40 euros aux non-Namurois. Dans le même temps, l'abonnement "Maxi", permettant d'accéder au téléphérique à tout moment, devrait passer de 122 à 75 euros pour les Namurois, en étant majoré d'environ 15 euros pour les non-Namurois, comme c'est déjà le cas actuellement. Parallèlement, l'intervention financière annuelle de la Ville de Namur devrait passer de quelque 280.000 à 127.000 euros TVAC, le marché devant être conclu pour une durée de quatre ans. (Belga)