Bébé tué il y a 18 ans à Namur : son meurtrier présumé, condamné à 15 ans de prison au Maroc, a introduit un pourvoi en cassation

”Après quatre condamnations, on ne sait pas ce qu’il espère encore”

Une annonce qui constitue un nouveau coup dur pour la famille et les proches de la petite Théa (2 ans), la fillette morte sous les coups de l’ex-compagnon de sa maman dans un appartement namurois en novembre 2005.

”On s’y attendait, Mounir Kiouh use de tous les recours possibles depuis le début”, réagit la famille paternelle de la petite victime. “Mais après quatre condamnations, on ne sait pas ce qu’il espère encore. En tout cas, on n’abandonnera pas, on ira jusqu’au bout pour que justice soit rendue."

La maman lui avait confié Théa pendant un court laps de temps

À l’époque, Jennifer Devos, alors jeune maman, s’est absentée pour une courte durée, en confiant son bébé à l’homme qui partageait sa vie depuis son divorce, Mounir Kiouh, un Belgo-Marocain. L’enfant décédera le 10 novembre 2005 en milieu hospitalier des suites des coups du nouveau compagnon de sa maman, dans l’appartement familial, selon l’enquête.

L’homme en charge de la victime a été interpellé peu après son décès, puis inculpé d’homicide. Après une condamnation en première instance en Belgique, l’individu a écopé d’une peine d’emprisonnement de 15 ans en appel. Pensant manifestement échapper à une potentielle sanction - on n’extrade pas les ressortissants marocains vers la Belgique -, le condamné s’était exilé dans son pays d’origine.

Mais tout Marocain ayant commis un crime à l’étranger et se trouvant sur le territoire du royaume peut y être poursuivi, à condition que le jugement ne soit pas définitif. Ce qui était le cas ici, Mounir Kiouh n’ayant pas comparu en seconde instance.

La mère saisit la justice marocaine

En marge de la procédure judiciaire en Belgique, la mère de la victime a saisi la justice marocaine du dossier. L’individu a dès lors été interpellé par la police marocaine et incarcéré. Lors d’un premier procès au Maroc, l’inculpé a été condamné à 20 ans de prison. Sa peine a été réduite à 15 ans d’emprisonnement fermes au terme d’un procès en appel.

Mounir Kiouh a donc introduit un pourvoi en cassation. Sera-t-il rejeté ou un nouveau procès aura-t-il lieu ?

"La Cour de cassation ne va pas recommencer le procès mais vérifier s’il y a eu une mauvaise interprétation des règles de droit"

"La Cour de cassation ne va pas recommencer le procès mais vérifier s’il y a eu une mauvaise interprétation des règles de droit. (...) S’il y a donc une erreur de droit, la Cour va casser la décision c’est-à-dire l’annuler", précise cet avocat pénaliste. L’affaire annulée devra alors être rejugée dans une juridiction d’appel différente de la précédente ou, en tout cas, autrement composée. Si, par contre, la Cour de cassation estime qu’il n’y a pas d’erreur de droit, elle rend un arrêt de rejet, et le jugement ou l’arrêt devient définitif.