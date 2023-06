Tragédie, le groupe qui les interprète, sera à Gedinne le vendredi 11 août prochain, pour faire sauter et danser les fêtards, dans le cadre du Gedinne Summer festival.

Car, on vous l’annonçait récemment, l’événement rempile pour une deuxième édition, certes plus light que l’an passé, mais pas moins festive. "Les gars de Tragédie repartent en tournée dans le cadre de leurs 20 ans de carrière. Ils font quelques dates cet été", confie Noé Henrot, membre du comité organisateur du festival. En Belgique ce sera, si pas l’unique, une des seules dates proposées par le groupe de hip-hop français.

D’après le Gedinnois, le cachet demandé est tout à fait correct. On est loin des dizaines de milliers d’euros réclamés par Black M, qui était à l’affiche l’an dernier . "Ce sont des showcases de 30 minutes environ, donc c’est plus abordable. Et les impératifs sont moindres. Ils sont beaucoup moins exigeants. Outre le cachet, ils demandent juste le transport, l’hôtel et le restaurant." Au niveau technique aussi c’est assez simple. "Ils sont deux sur scène, accompagnés d’un DJ. Il n’y a pas tout un groupe de musiciens qui les accompagne. Donc c’est plus facile."

Le festival, un peu moins ambitieux cette année on le disait (le budget oscillera entre 100 000 € et 150 000 €, on était à 200 000 € l ’an passé), a trouvé tout récemment un partenaire logistique. Ce qui soulage les jeunes organisateurs, membres de la Jeunesse de Gedinne.

Le festival est par ailleurs soutenu par de nombreux partenaires locaux fidèles, mais aussi par la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Loterie nationale.

Les autres noms de l’affiche seront dévoilés au compte goûte, dans les prochains jours.

La billetterie sera ouverte tout prochainement. Dans le courant de la semaine prochaine, ou peut-être déjà ce week-end, si tout se met bien. Le tarif est démocratique: 13 € le vendredi (le soir de Tragédie donc) et 17€ le samedi. Le pass pour les deux jours coûtera 25 €.