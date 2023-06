Accessibilité de la rue Godefroid à partir du lundi 26 juin : ce que vous devez savoir

Deuxième phase du chantier : les véhicules arrivant par le Boulevard de Chiny (depuis la Place Léopold ou le Boulevard Cauchy) vers la place de la Station n’auront plus la possibilité de tourner à gauche (en direction des rues Rogier et de Fer) et seront obligés de continuer tout droit vers la place de la Station afin de rejoindre le Boulevard Mélot. Une déviation est mise en place pour rejoindre la rue de Fer et la rue Rogier par la rue Borgnet (mise en double sens) via la place Léopold. De nouveaux cheminements piétons seront également matérialisés afin de permettre une déambulation fluide aux abords du chantier.