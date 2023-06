Andenne: La sorcière Opaline emmène les jeunes lecteurs à la découverte de la cité des Ours

Opaline, c’est une petite sorcière attachante qui aime sortir des sentiers battus et qui prépare des potions à base de champignons ! Malgré son caractère qui pique aux yeux comme un oignon, elle a un côté charmant et touchant. Cette petite sorcière particulière est restée un moment au fond d’un tiroir, le temps de maturer et de devenir le projet littéraire qui est présenté aujourd’hui.

Au commencement du conte imaginé par Catherine Bodart, on retrouve Opaline sur son île, l’île de Belgrade à Andenne, qui fait partie de la vingtaine d’îles qui existe en province de Namur. "Cette balade contée est un mélange d’illustrations, de petits textes, de photos de la ville avec des informations et des anecdotes qui invitent les enfants à découvrir et à observer", explique l’auteure.

Le patrimoine raconté de façon ludique

L’atout de cet ouvrage est non seulement de raconter une histoire mais aussi d’emmener le jeune lecteur et ses parents à travers la ville et ses monuments, ses ruelles, ses fontaines, ses statues, ses parcs ou ses places et d’en révéler tous leurs secrets.

"À la fin du livre, il y a deux pages détachables. Tous les lieux sont repris sur une carte et numérotés. Ils renvoient vers des oursons qu’on retrouve dans les pages et qui jouent les guides à travers la ville en donnant des explications sur tel ou tel lieu, ajoute Catherine Bodart. La balade se termine au Calvaire mais ce n’est pas encore tout à fait fini à ce moment-là car les enfants sont invités à retrouver certains éléments sur le chemin qui ramène au point de départ."

Même si la littérature enfantine n’est pas dans leurs habitudes, les Éditions Namuroises ont vite été séduites par le projet de Catherine Bodart. "Sa démarche est originale car elle met en lumière le patrimoine et l’histoire d’Andenne de façon ludique et intelligente. Elle en souligne les beautés et les curiosités, relève René Robaye, le directeur. Sa recherche est approfondie et très fine. C’est un beau travail de documentation. De plus, c’est une initiation à faire une balade en famille à l’heure où l’on aspire justement à des loisirs davantage en lien avec la nature. On voyage parfois loin alors qu’il y a tant de richesses près de chez nous !"

L’échevin de la Culture et de l’Enseignement, Benjamin Costantini (PSD@), a lui aussi salué la mise en lumière du patrimoine andennais, "un des chevaux de bataille de la Commune". Il indique que le livre sera notamment disponible à l’Office du tourisme et que les directions des écoles de l’entité seront averties de l’existence de ce véritable "outil pédagogique".

Tous espèrent que la magie de la petite sorcière Opaline opérera auprès d’un large public.

Vite dit

Infos pratiques

Le livre est destiné aux enfants à partir de 5 ans et coûte 12 €. La balade proposée est d’environ 4 km. Il faut compter plus ou moins deux heures avec la lecture des anecdotes et des points d’observation.

«Opaline, la sorcière de l’île» est notamment disponible dans les boutiques Grandeur Nature et Les Petites Virgules à Andenne ainsi que Chez Paulette à Haillot (Ohey). D’autres points de vente suivront.

Une centaine de titres

Les Éditions Namuroises existent depuis une vingtaine d’années. Au départ, elles ont été créées à partir des Presses Universitaires de Namur. «Mais ensuite, nous souhaitions un label plus large public, explique le directeur, René Robaye. Alors chacune est devenue une ASBL indépendante. Notre cœur de métier est de promouvoir Namur et sa région et de soutenir la vie associative, politique et culturelle namuroise.»

Les Éditions Namuroises répondent ainsi aux besoins d’associations qui ont des projets éditoriaux et diffusent entre autres les livres des ASBL Les Amis de la Citadelle de Namur et Les Archives Photographiques namuroises. Elles offrent aux lecteurs un catalogue d’une centaine de titres.