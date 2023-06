Pour un été festif et sans risques avec le Saser

La province de Namur indique : “Voici des années que le service œuvre sur plusieurs fronts : prévention à l’intention de nombreux “publics cibles”, dépistages (VIH, syphilis, chlamydia, gonocoque), accompagnement psychosocial de personnes vivant avec le VIH et réduction des risques liés à l’usage de psychotropes. Cette action fait d’ailleurs l’objet d’une reconnaissance officielle au niveau régional. En mars dernier, la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, a octroyé au service provincial un agrément en tant qu’opérateur en promotion de la santé et, ce, pour une durée de 5 ans. Cette reconnaissance va de pair avec un subside qui lui permettra de développer encore plus son travail de prévention. Il vise, d’une part, les usages addictifs ainsi que la réduction des risques et, d’autre part, les maladies infectieuses.”

Ainsi, les actions de sensibilisation (animations, stands… et donc diffusion des messages de la nouvelle campagne été de sensibilisation VIH-IST) et les consultations de dépistage se déroulent dans des lieux de plus en plus diversifiés. Certaines maisons médicales, bien sûr. Mais aussi les universités – ce fut le cas, en mai dernier pour la faculté de Gembloux Agro-Bio Tech – ou encore des centres de protection internationale. Un rendez-vous est fixé le 5 juillet prochain au centre Fedasil de Couvin.

Pour en revenir à Safe Jam, d’autres accompagnements sont d’ores et déjà prévus un peu plus tard dans l’année : les Apér’Oheytois (20 juillet), le Blue Bird Festival (20 et 21 juillet), le Timeless Festival (5 et 6 août) , le Gedinne Summer Festival (11 et 12 août), le Space Safari (du 1 au 3 septembre), le LeuzEvents (8 et 9 septembre) et Label Fête (13 et 14 septembre). Des rendez-vous auxquels il faut encore ajouter une nouvelle session de formation pour de futurs volontaires Safe Jam, le 3 juillet.