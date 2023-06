Réceptionniste, Lionel ne reste jamais longtemps à Tamines : "Tous les six mois, je change d’hôtel", et ce n’est pas triste!

"Je voulais être archéologue depuis mes 6 ans", se souvient le trentenaire. C’était avant de se frotter à la difficulté de ces études. "Après deux échecs, ma maman m’a demandé ce que je voulais faire, j’ai répondu que je voulais voyager. C’est elle qui m’a proposé d’étudier le tourisme à la Haute École Charlemagne à Liège." Un cursus cette fois sans pépin qui a permis à Lionel de passer un an d’Erasmus en Italie puis un stage à l’auberge de jeunesse… de Namur. La flemme de partir ailleurs. Il s’est depuis bien rattrapé, notamment avec une année sabbatique passée autour du monde.

En Indonésie, Lionel a séjourné chez les hommes-fleurs où un chaman a partagé avec lui ses enseignements. "Pas loin d’eux, il y a un spot de surf très fréquenté, et eux vivent à la préhistoire. Ils ne sont jamais aventurés à plus de 15 km de leurs cahutes et se demandent pourquoi tu ne parles pas la même langue qu’eux et si toi aussi tu as une Lune chez toi." Lionel a appris à faire du poison, à créer un arc à flèches et à confectionner sa tunique. Un vrai Mentawai.

"Une fois que tu as ton diplôme en poche, on t’engage nulle part si tu n’as pas un minimum d’expérience." C’est au bas de l’échelle dans des hôtels parfois de standing que Lionel a commencé. Comme cet été en Écosse, à Édimbourg – "où j’ai vu le monstre du Loch Ness… en peluches" – comme homme de chambre. "Mon professeur d’anglais m’avait fait une lettre de reconnaissance. " Avec quatre bâtiments de 6-7 étages, sans ascenseur, dont il devait nettoyer les chambres, Lionel ne se ménageait pas. Avant ça, c’est comme chef animateur – "j’étais le seul dans ce service" – pour un complexe 4* de Majorque que le Basse-Sambrien avait eu un premier contact avec le client… et son ambivalence. "À la fin du séjour, il y avait une enquête de satisfaction. Un touriste y avait marqué que j’étais une légende, un autre disait: “Lionel est horrible, virez-le immédiatement”. On ne peut pas plaire à tout le monde." Et il n’était pas au bout de ses surprises.

"Tout le monde peut faire ce métier"

"Chaque départ, c’est la même histoire, quelques mois avant" Lionel parcourt un site d’hôtellerie-restauration recensant les offres. "Je privilégie les hôtels indépendants, familiaux, jamais les chaînes dont les règles empêchent l’autonomie. Ensuite, je ne vais pas sur place, je postule en visioconférence." Le profil ? "Tout le monde peut faire ce métier. Il faut être souriant, accueillant, maîtriser l’anglais et les logiciels, avoir une bonne présentation – chemise-cravate quand il n’y a pas d’uniforme –, être bien organisé. Puis, connaître la région, se renseigner avant de s’y rendre et parfaire ses connaissances, en arrivant, lors des premiers verres avec l’équipe et lors des week-ends, pris entre le lundi et le jeudi. "

Aujourd’hui, Lionel cherche la bonne opportunité pour, pourquoi pas, reprendre un hôtel et s’installer.