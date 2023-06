Des coups réciproques, devant les enfants

Deux prévenus comparaissaient ce lundi devant le tribunal correctionnel de Namur pour des coups et blessures réciproques, parfois accompagnés d’incapacités. Si Alain et Anne (prénoms d’emprunt), ont vécu ensemble une dizaine d’années et ont eu 2 enfants, c’est après leur séparation que les choses se sont compliquées. Rien n’était prévu concernant la garde des enfants. Le prévenu revenait souvent les voir et consommait à cette occasion des boissons alcoolisées avec son ancienne compagne. Les choses ont dérapé plus d’une fois, ce qui a amené le substitut Mascart à citer les 2 protagonistes du dossier à comparaître devant le tribunal fin 2021.