C’est la magie du Journal de Namur, le spectacle-concept lancé par le comédien, réalisateur et metteur en scène français, Édouard Baer. Grand ami de L’Intime Festival (parce que grand ami de son fondateur, Benoît Poelvoorde) il revient cette année au mois d’août, lors de la prochaine édition de "L’Intime", avec la même formule: réunir sur scène des propositions artistiques au sens très large, de Namurois, comédiens ou pas, et y ajouter sa touche de génie, de magie, de poésie pour les mettre en musique et raconter le "Journal" de la ville.

Pour ce faire, est organisé dans un premier temps un casting où seront auditionnées une trentaine de personnes (ou de groupes). L’appel à candidatures pour ce casting est ouvert du 29 juin au 13 juillet. "Tout le monde peut se présenter, explique Chloé Colpé, directrice du festival. Des artistes professionnels ou amateurs de toutes les disciplines, ou simplement des personnes jeunes, adultes, personnes âgées qui ont envie de s’exprimer, de partager un talent. Ça peut-être du cirque, de la danse, du chant ou tout autre chose. Ce qu’on recherche c’est la singularité, une proposition qui raconte une histoire. La seule contrainte c’est de tenir dans un timing de trois minutes maximum." Une quinzaine de ces propositions seront retenues lors du casting et réunies sur scène par Édouard Baer en maître de cérémonie d’une création aussi éclectiqu’unique.

"Le Journal de Namur", le 19 août à "L’Intime Festival". Candidatures pour le casting: voir la page Facebook de l’Intime du 29 juin au 13 juillet.