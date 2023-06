Namur : François Etienne entrera mardi au conseil communal

Gwendoline Plennevaux a pris la décision, le 14 juin dernier, de remettre son mandat de conseillère communale namuroise pour des raisons personnelles et professionnelles. Les Engagé.e.s de Namur indiquent : “Durant les 5 années passées au service de la collectivité namuroise, cette chirurgienne urologue réputée a forcé notre admiration et notre sympathie par son intelligence, son engagement humanitaire et son souci du “bien commun”, mais aussi sa simplicité et sa gentillesse. Nous savons que nous pourrons toujours compter sur sa précieuse expertise notamment en matière d’environnement, afin de continuer ce combat qui lui tenait à cœur et qui constitue un enjeu majeur pour notre groupe. Les Engagé.e.s de Namur respectent et soutiennent également le choix de Geneviève Demoustier qui, placée en ordre utile et devant une alternative, a finalement décidé de poursuivre son engagement, au service des Namurois et Namuroises, en privilégiant son mandat au Conseil de l’Action sociale.”