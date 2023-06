Extension du piétonnier à Namur: la rue de Fer en bout de course

La cohérence avec d’autres dossiers en gestation est également de mise. Notamment celui du futur complexe multifonctionnel du square Léopold.

Le promoteur Besix est ainsi concerné par le piétonnier XXL dans la mesure où il prendra à sa charge la réfection de la partie supérieure de la rue de Fer, qui sera de plain-pied. Pour ce faire, il doit être en possession du permis d’urbanisme lui autorisant les transformations du square Léopold. Or, ce dossier piétine.

La Ville a donc décidé de modifier le phasage du chantier du piétonnier et de procéder à la piétonnisation de l’axe Fer-Ange en bout de course. Soit en 2026. Et quand bien même, Besix n’aurait pas obtenu les autorisations pour les aménagements qui le concernent d’ici là, le futur piétonnier n’est en rien menacé. "Ce sera juste un peu moins convivial au début", précise Sébastien Dumarteau, du bureau d’études des voies publiques.

Cette portion de la rue de Fer, qui va du square Léopold au croisement avec la rue des Dames Blanches, ne fera pas partie du périmètre piéton. Il faut en effet maintenir un accès pour les véhicules qui se garent dans le parking du centre. "Dans la rue de Fer, le piétonnier démarrera là où l’on installe la barrière lors du marché du samedi", ajoute Stéphanie Scailquin, échevine de la Mobilité.

Croisiers, Carmes, Godefroid piétonnes plus tôt que prévu

Le planning étant sensiblement revu, la rue des Carmes, la rue des Croisiers et la rue Godefroid seront donc piétonnes plus vite que prévu. Les travaux débuteront en 2025. Et Stéphanie Scailquin d’à nouveau invoquer le souci de cohérence. "Il y a là des commerces dont la philosophie est la slow attitude. Cela a donc tout son sens que cette slow attitude soit adoptée, elle aussi, dans l’espace public."

Pour rappel, l’extension du piétonnier représente un investissement avoisinant les dix millions€, une somme hautement subsidiée dans le cadre de la Politique Intégrée de la Ville (PIV) et des fonds européens (Feder). Il est prévu qu’elle soit complétée à l’horizon 2029.

Un revêtement qui ondule

Rien ne change concernant le parti pris esthétique qui a été dévoilé au printemps dernier. Le revêtement du piétonnier sera ainsi conforme à ce qui a été envisagé pour l’axe rue de Bruxelles/avenue Golenvaux. Il sera constitué de pavés de deux teintes différentes afin de créer une ondulation au milieu de la voirie. Une touche qui rappelle les cours d’eau qui traversent Namur: la Meuse et la Sambre bien sûr mais aussi le Houyoux.

79 arbres plantés

Le futur piétonnier sera végétalisé. En tout, ce sont 79 nouveaux arbres en pleine terre qui viendront égayer le périmètre. D’autres espèces en pot seront également disposées sur le parcours. "On ne touchera pas aux arbres existants, précise l’échevine de la Transition écologique, Charlotte Mouget (Écolo). En tout, il y aura donc une centaine d’arbres de pleine terre dans le futur piétonnier."

Des citernes pour récupérer l’eau de pluie

Si les pavés filtrants et les espaces verts réguleront les eaux pluviales, il est aussi question d’installer des citernes de récupération du surplus à des endroits stratégiques du piétonnier. C’est le cas dans le bas de la rue de Fer, dont la morphologie pentue se prête particulièrement à cet usage.

Une navette dès 2024

Pour rappel, les bus ne seront pas autorisés à circuler dans l’hypercentre. Deux navettes électriques seront chargées de transporter les navetteurs vers les différents pôles mobilité de la corbeille. Une obligation pour le futur opérateur: ces dernières devront être opérationnelles dès la première phase des travaux, au printemps 2024, avec un itinéraire et un design provisoires. Le cahier spécial des charges sera présenté au conseil communal du mois de septembre.