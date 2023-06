Sambreville : Il participe au guet-apens

En effet, une personne en détresse s’est réfugiée à cette adresse. La victime ne pouvait donner ni son identité, ni les raisons pour lesquelles elle se trouve à cet endroit. L’homme retrouvé sur place a été littéralement passé à tabac. Il était incohérent et ses explications étaient confuses. Cette personne a été identifiée au moyen de sa carte bancaire. Les policiers ont retrouvé le véhicule de la victime stationné non loin du domicile d’une dame et son fils, connus des services de police locaux… La voiture avait été endommagée et des traces de pas étirés menaient vers le domicile de cette dame et son fils. Dès que la police s’est rendue chez cette dernière, elle leur a montré la conversation qu’elle venait d’avoir avec la victime. Lorsque l’homme est arrivé chez elle, elle avait décidé de l’enfermer dans son garage pour permettre à son fils et ses amis de se déchaîner sur lui. Le fils, jeune majeur, a porté plusieurs coups de poing avant que ses amis ne prennent le relais.

Plus de quatre mois d’incapacité

La victime, a été pourchassée par ses agresseurs. Il a trébuché sur une racine dans le jardin et a reçu une pluie de coups de poing et de pied. La victime a subi une incapacité de travail de plus de quatre mois. L’homme a souffert d’une fracture du nez, de l’orbite et a perdu une dent. Le tribunal correctionnel de Namur a condamné la mère à deux ans de prison et les agresseurs à des peines de travail. Seul l’un d’eux a fait appel de cette décision. Il a déclaré ne pas avoir porté de coups. Il a toutefois confirmé qu’il était bien au courant du guet-apens, il a assisté à toute la scène et n’a jamais rien fait pour y mettre fin. “J’étais contre cette histoire et ils l’ont quand même fait, moi mon but était de partir… J’étais présent mais je n’ai pas couru sur la victime”, a indiqué le prévenu devant le premier juge.

La cour a relevé qu’il était présent lors de la préméditation des faits. Il a suivi le groupe jusqu’au lieu décidé de l’agression de la victime, or il savait le sort qui allait lui être réservé. Il s’agissait de faire venir l’homme dans le but de la démonter afin de rendre justice suite aux faits de viol dont il était accusé. À aucun moment, il n’a essayé de s’en aller chercher de l’aide ou d’appeler la police. Il a laissé l’homme totalement aux prises du groupe bien décidé à le punir. Les magistrats ont estimé qu’il avait participé aux faits.