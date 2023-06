Construit au début du 20e siècle, l'édifice touristique est classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie depuis 2016. Après un audit en 2010, un accord cadre d'une durée de dix ans a été signé entre la Ville de Namur et la Région wallonne en 2017 afin de financer ses travaux, sous l'impulsion du ministre wallon du Patrimoine de l'époque, Maxime Prévot (Les Engagés), désormais bourgmestre de la capitale wallonne. Délabré par le poids des années, le bâtiment est actuellement sous utilisé et sert presque exclusivement de décor aux événements qui se déroulent au sommet de l'esplanade de la citadelle. L'objectif est donc de le restaurer de manière fidèle, tout en le rendant plus fonctionnel. Le marché public relatif aux travaux doit être validé mardi soir lors du conseil communal, afin d'être publié à l'échelle européenne dans la foulée. Les entreprises auront trois mois pour soumettre leur offre et le début du chantier, qui devrait durer 650 jours ouvrables, est espéré pour le printemps 2024. Le budget global s'élève à quelque 16,5 millions d'euros, financés par l'Agence wallonne du Patrimoine (11,2 millions), un subside de la Région wallonne (2,4 millions) et la Ville de Namur pour la partie 'techniques spéciales" incluant le chauffage, l'éclairage ou encore l'habillage de la scène du théâtre (un peu moins de 2,9 millions).

La rénovation du Stade des Jeux et du Théâtre de Verdure devrait débuter au printemps 2024 ©BELGA