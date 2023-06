Namur: 900 places de parking gratuites le samedi durant la période estivale

Dès ce 1er juillet et jusqu’à la fin du mois d’août, il sera possible de stationner gratuitement dans certains parkings du centre-ville de Namur. La mesure votée en urgence lors du conseil communal de ce mardi vise à soutenir la dynamique commerciale durant la période estivale, et singulièrement pendant celle des soldes. Elle répond à une demande formulée par l’Association des commerçants.