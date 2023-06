Pas de Bear Rock Festival en 2023

Les organisateurs indiquent : “L’année 2022 a en effet lourdement entamé les finances de l’ASBL : les événements organisés en sortie de crise Covid-19 n’ont pas généré les rentrées nécessaires à une situation financière saine. Grâce à des aides exceptionnelles récemment attribuées, l’association est aujourd’hui hors de danger. Ces aides ne permettront cependant pas de financer le festival cette année. Après une diminution des recettes liée à la crise Covid-19, les organisateurs auraient dû faire face en 2023 à des augmentations de prix importantes, chez l’ensemble de leurs fournisseurs, suite à la crise énergétique. Ils ont donc choisi la prudence afin de ne pas mettre l’association en péril. Ils annoncent qu’un contrat de diffusion a été sollicité auprès de la Fédération Wallonie Bruxelles pour 2024-2026, et promettent une belle édition si ce contrat est accordé. Un événement musical indoor est d’ores et déjà prévu pour la fin de l’année. Toutes les informations seront bientôt communiquées sur les réseaux sociaux et sur le site du Bear Rock.”

Rendez-vous le 09 décembre 2023, au Belvédère à Namur, pour une soirée résolument noirjaune-rouge. Le line-up sera annoncé dans les semaines à venir sur les réseaux sociaux.