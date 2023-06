Systèmes planétaires complexes : des experts internationaux se rassemblent à l’UNamur du 3 au 7 juillet

L’UNamur indique : “Le nombre considérable d’observations disponibles (au sol et dans l’espace) et leur précision, ainsi que la puissance et la vitesse de calcul de nos ordinateurs actuels ont changé de manière spectaculaire la nature des modèles dynamiques, en particulier ceux qui décrivent les systèmes planétaires. En effet, ces systèmes apparaissent aujourd’hui beaucoup plus complexes et différenciés que par le passé et impliquent systématiquement plusieurs corps célestes, de tailles, positions et compositions très variées, avec une histoire spécifique et une évolution complexe. Par conséquent, ils ne peuvent plus être décrits par un simple et unique modèle dynamique. Pour fournir une compréhension complète et proche des observations de leur comportement global et de leur formation, plusieurs niveaux de modélisation doivent être pris en compte en même temps et interagir.”

”Démêler la complexité de tels systèmes, comprendre les phénomènes sous-jacents et construire des modèles capables de reproduire les observations de manière réaliste, nécessite la collaboration et l’interdisciplinarité de chercheurs issus de domaines très différents”, soulignent les Professeures Anne Lemaître et Anne-Sophie Libert, Présidente de l’Institut naXys. C’est dans cette optique qu’elles organisent la deuxième édition de la conférence Complex Planetary Systems (CPSII). Elle se tiendra à l’UNamur du 3 au 7 juillet.

L’objectif est donc de présenter les dernières découvertes obtenues dans cette perspective et générer de nouvelles collaborations entre différentes disciplines pour l’avenir. Les thèmes principaux qui seront abordés sont : la formation des systèmes planétaires, leur évolution à long terme et leur stabilité, les propriétés des exoplanètes, y compris leur climat et structure interne, la modélisation des résonances, la dynamique des petits corps, les méthodes de propagation des orbites, la rotation des planètes et des satellites et la dynamique des débris spatiaux.

Au programme, on retrouve des conférences scientifiques par des orateurs de renommée internationale, une soixantaine de présentations orales, par des chercheurs de toutes générations, sélectionnés sur base de la qualité de leur recherche, une quarantaine de posters, récompensés par 4 prix, des activités grand public visant à sensibiliser et à informer, Mais aussi deux tables rondes (en anglais) ayant pour thèmes la sensibilisation à la protection de l’espace et à l’habitabilité des systèmes planétaires, les mardi 4 et jeudi 6/07/2023 à partir de 14h40. Ou bien encore le spectacle Vera Rubin au Delta. Spectacle joué en français avec des sous-titres en anglais. Le spectacle VERA retrace l’histoire et le travail scientifique de Vera C. Rubin (1928-2016), première femme à obtenir l’autorisation d’observer l’espace à l’observatoire de Palomar (San Diego, Californie). Rendez-vous le mercredi 5/07/2023 à 20h30 au Delta (11€). Plus d’infos et inscriptions : https://www.ledelta.be/evenements/vera-ce-que-nous-ne-voyons-pas-cie-hallet-eghayan/. Mais aussi un Space Quizz pour venir tester votre culture générale sur l’espace tout en vous amusant ! Le quizz est ouvert à tous à partir de 12 ans. Le jeu se déroulera par équipes de maximum 4 personnes (10€/équipe avec une consommation offerte par personne). Rendez-vous le vendredi 07/07/2023 à 19h à l’UNamur : https://www.billetweb.fr/space-quizz

Découvrez le programme complet de la conférence CPSII : https://cpsii.unamur.be/programme/