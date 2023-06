Andenne : contrôlé avec 950 euros et 975 grammes de cannabis sur lui

Bernard (prénom d’emprunt), comparaissait jeudi devant le tribunal correctionnel de Namur pour avoir détenu près d’un kilo de cannabis, le 28 février dernier. 84 grammes de résine de cannabis et 950 euros ont aussi été trouvés sur lui ce jour-là. “J’ai 22 ans et je consomme du cannabis depuis l’âge de 14 ans. J’ai volé 2 kilos de cannabis et j’en ai vendu la moitié, entre janvier et fin février 2023. C’était pour payer une dette de stupéfiants. Ceux que j’ai volés sont ensuite venus reprendre ce qui leur appartenait.”