L’asbl YFU cherche des familles d’accueil namuroises pour accueillir des étudiants internationaux

L’asbl YFU Bruxelles-Wallonie organise des Programmes d’Echanges Interculturels depuis plus de 70 ans. Par le biais de ces immersions linguistiques et culturelles, une quarantaine d’étudiants internationaux âgés de 15 à 18 ans sont attendus en Belgique au mois d’août prochain, pour une période de 3 à 10 mois, afin de découvrir notre culture et améliorer leur français.