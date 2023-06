Le folklore à l’honneur pour les 100 ans des Fêtes de Wallonie à Namur

Le programme concocté et dévoilé ce jeudi en fin de matinée au Fief de Namur (Route Merveilleuse) fera donc la part belle au folklore. D’abord au folklore wallon le samedi 16 septembre. Pour cette journée, le CCW et le CCQN se sont associés à la Fédération des groupes folkloriques wallons, composée d’environ 40 groupes folkloriques. “Ce qui représente entre 12 et 15.000 personnes”, explique son président Franco Guglielmo.

Grâce à cette collaboration, chaque province wallonne sera représentée. Avec des invités de marque, comme les Haguètes de Malmedy qui n’ont pas l’habitude de se déplacer. 22 groupes déambuleront dans les rues entre 14h00 et 18h30 après leur départ de la Place des Cadets. Des petites prestations sont prévues sur les places de l’Ange, du Théâtre, Maurice Servais et à la Confluence ainsi que dans différents quartiers. “Les différents quartiers ont fait une croix sur certaines activités, durant ce créneau horaire. Il n’y aura pas d’animations musicales ou alors quelque chose qui peut être interrompu lors du passage de ces groupes folkloriques”, confie Pascal Demonté, président du quartier des Crassets. Rien que sur cette journée, 107 spectacles gratuits seront donnés dans Namur.

La venue de ces 22 groupes représente un vrai défi pour les organisateurs, tant d’un point de vue logistique que de sécurité et de mobilité. Une centaine de bénévoles seront mobilisés pour assurer le bon déroulement des festivités.

Notons également les joutes nautiques namuroises qui auront lieu face à la Confluence (15h), l’Echasse de bois ou encore la 2e Joute des Echasseuses auront également lieu ce samedi 16 septembre. Diverses expositions sur le thème du folklore seront également au programme et débuteront dès le mois d’août.

300 marcheurs dans les rues

Parmi ces groupes folkloriques, on retrouvera également des marcheurs de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Plus précisément ceux de Sart-Saint-Laurent, Malonne, Fosses et Walcourt. “Il y aura plus de 300 marcheurs dans les rues de Namur. C’est une première et ça sera vraiment l’occasion de les découvrir car nous n’avons pas, à Namur, la culture de la marche comme dans cette région”, poursuit Patrick Dessambre. Tous ces marcheurs se réuniront sur la Confluence, à 17h, pour un bataillon carré. “Un moment qui fait dresser les poils de tous les marcheurs.”

Un dimanche plus namurois

“Le centenaire aura été fêté en grande pompe à l’échelle wallonne. Le dimanche, ce sera davantage namurois”, poursuit Pascal Demonté. Cela se passera essentiellement au niveau de la Place Saint-Aubain avec la Joute des enfants (14h), un défilé de quelques groupes folkloriques dont le 50e anniversaire du Bataillon des Canaris (15h) et, enfin, la Joute de l’Échasse d’Or (16h30) avec la présence de 5 fanfares pour chauffer l’ambiance. Elles joueront notamment une version instrumentalisée de l’hymne des échasseurs.

Pas de doute, cette année, le folklore sera au cœur du centenaire des Fêtes de Wallonie à Namur.