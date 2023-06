Observé en plein deal au square Léopold, il jette la drogue dans une poubelle : 30 mois de prison avec sursis

Le substitut Gaublomme avait requis début juin 3 ans de prison à l’encontre d’un prévenu qui comparaissait pour détention et vente de cocaïne et de cannabis dans le cadre des activités d’une association de malfaiteurs. Ce jeudi, le prévenu a été condamné à une peine de 30 mois de prison (et à un mois supplémentaire pour la prévention de séjour illégal), peines assorties d'un sursis de 3 ans pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée.