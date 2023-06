Avec le Run&Beer, Jonathan fait découvrir le patrimoine brassicole belge au travers de la course à pied

“Je suis un passionné de sport en général et j’étais par ailleurs actif professionnellement dans l’organisation d’événements. En pleine réflexion professionnelle à la sortie de la crise Covid, je me suis rendu compte que beaucoup d’entreprises, dont des brasseries, cherchaient à refaire des événements. J’en ai contacté quelques-unes pour savoir si ça les intéressait d’associer leur nom à un sport et les retours ont été positifs. C’est comme ça que j’ai mis en place les premières dates de Run&Beer”, explique le Gembloutois.

Chaque Run&Beer est organisé sur trois distances. “6 à 8km ; 10 à 14km et 21km pour les plus sportifs. Le point de départ et l’arrivée ont lieu au sein de la brasserie qui est associée à l’événement. Après la course, les bières produites par la brasserie sont évidemment proposées à la consommation pour être découvertes.”

Précision importante : quelle que soit la distance, la course n’est pas chronométrée. “Car on propose un ravito bière. Ceux qui le veulent peuvent boire un galopin. Le but n’est pas de l’affoner. Il n’y a donc pas de gagnant officiel mais on procède tout de même à un tirage au sort pour permettre à n’importe qui de gagner un lot. ”

Une attention particulière est par ailleurs portée à l’aspect durable. “À l’arrivée, chaque participant reçoit un pack composé d’une barre de céréale avec emballage compostable, un thé énergisant belge, un fruit local et une bière de la brasserie, le tout dans un sac réutilisable. Pendant le parcours, on utilise des gobelets 100 % réutilisables et on fait attention aux déchets. Il n’y a pas de plastique à usage unique et on utilise des produits en vrac. ”

Le prochain Run&Beer aura lieu à Basècles (Beloeil), dans le Hainaut, le 2 septembre prochain à la brasserie des Carrières (6km, 12km et 17km). L’événement fera ensuite étape à la brasserie Lupulus (Gouvy – 17/09), le 8 octobre à la Léopold 7 (Héron) et le 28 octobre pour une session nocturne à la brasserie Caulier (Peruwelz). “Il n’y a pas vraiment de conditions pour qu’une brasserie accueille une course. Néanmoins, je mets un point d’honneur à ce que leurs produits soient brassés sur place et qu’il y ait un lieu d’accueil pour le public, dans la cour et les bâtiments”, termine Jonathan De Montis.