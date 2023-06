Floreffe : portes ouvertes aux Jardins d’Hamptia ce samedi 1er juillet

Chaque week-end, jusqu’au mois de septembre, les membres de Nature&Progrès vous offrent des possibilités d’échanger, de rencontrer et d’apprendre, en ouvrant les portes de leur jardin 100 % Bio aux visiteurs. L’objectif est de découvrir leurs projets et réalisations et de prendre part à leur univers à travers expérience, trucs&astuces.