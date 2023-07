Wagyu: un cheptel de bon goût à La Bruyère (vidéo)

Après la mise bas, le temps, la bonne nourriture et le calme des lieux feront le boulot. "L’été, les bêtes sont “à l’herbe”. Mais on leur donne aussi des compléments avec des céréales que nous produisons ou encore de la luzerne que nous valorisons. C’est du 100% local, un principe de base de Rustiq", insiste Jean Marot, agronome impliqué dans le projet. "Au Japon, il leur donne aussi du riz, complète Manu Tilmant. Ici, on pense à les alimenter aussi avec de l’orge germé."

La patience est aussi une règle d’or. "Pour que la bête arrive à maturité, il faut au moins trois ans d’élevage, dit Jean Marot. Pour la viande que l’on trouve dans la grande distribution, c’est 18 mois."

La zénitude du bétail est aussi un élément clé. "Ici, c’est le calme complet et les grands espaces, pointe Manu Tilmant, au cœur du domaine d’Arthey. On vient d’abattre la première bête. Là aussi, on a pris nos dispositions pour éviter le moindre stress. On est venu très tôt avec notre bête, il n’y avait pas d’autres animaux dans l’abattoir. Elle n’a rien vu venir." Le résultat, c’est cette viande harmonieusement marbrée. Le gras s’infiltre uniformément dans les fibres. "Il fond à la cuisson et donne le côté tendre et le goût incroyable." Ce plaisir gustatif a aussi son prix, allant de 30 à 130 €/kg en fonction du morceau choisi. "L’élevage est bien plus long et ça coûte", justifient les éleveurs. Sont-ils prêts également à masser le bœuf, comme à Kobé, pour le rendre encore plus succulent ? "On y a pensé mais ici, ce sera un massage à l’Orval", rigole Manu Tilmant. Dans la recette de l’excellence, l’humour est toujours un bon ingrédient.