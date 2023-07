Seul en scène, Éric De Staercke dépoussière le roman de Victor Hugo.” Incarnant tantôt un conférencier hugolien facétieux épris de son sujet, tantôt Quasimodo, Esmeralda, Pierre Gringoire ou encore Claude Frollo, Éric De Staercke embrasse tout l’univers du grand Victor de sa belle envergure de comédien. Il est la cathédrale, le décor et l’action. Passionné et passionnant, Éric De Staercke emmène ainsi le public dans la petite et la grande histoire de Notre-Dame, sublimée par le décor étonnant d’une simple caravane, à l’ombre d’un bel édifice.”

