Le BlueBird Festival revient pour une 13e édition à Ohey

Chacun de ces artistes apportera sa touche à l’ambiance du festival. “Vous pourrez également profiter d’activités telles qu’une balade musicale, un blind test, des animations pour enfants, ainsi que de délicieux stands de nourriture et de boissons”, indique-t-on du côté des organisateurs.

Vendredi, Eosine, L (h) azarus, Ada Oda, Soror, Melheads, Monolithe Noir et Schiste seront à l’affiche. Samedi, on retrouvera : Constantine, ROZA, Bérode, Kuna Maze, Diego, Saudade Experiment, SMR, Peet, The Haze, Jean-Paul Groove, La Dame.

“Le BlueBird Festival est le lieu de rassemblement idéal pour les amateurs de musique, les familles et les amis. Nous nous efforçons de le rendre accessible à tous grâce à des prix attractifs et des aménagements spécifiques. Ce qui distingue le BlueBird des autres festivals de cet été, c’est notre engagement à réduire notre empreinte écologique et à promouvoir la réutilisation. Vous retrouverez cet engagement à travers la décoration du site, les structures mises en place, et bien d’autres aspects. ”